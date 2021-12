Cristian Llama, la estrella de Gimnasia, pegará el portazo

"Durante el año no se respetaron las condiciones que estaban establecidas. Entiendo el problema económico que pueda tener el club, lo comprendo. Quiero escuchar al presidente para ver que dice y después tomaremos una decisión. Si me toca irme, me iré agradecido al club, a mis compañeros, a los hinchas. De todos lados que me he ido, lo hice bien. Si me voy, lo haré con la frente bien alto", reveló la estrella del Lobo.

Cristian Llama hizo un análisis del año y aseguró: "Fue un año muy largo, con un compromiso muy grande, que era dejar a Gimnasia y Esgrima lo más alto posible y se logró. Hemos podido clasificar a una Copa Argentina y para el club es algo muy prestigioso. El balance del año es muy positivo, hicimos una gran primera ronda y en la segunda parte del torneo tuvimos un bajón grupal. En las últimas fechas, el equipo mostró muchas ganas de dejar al equipo clasificado a la prestigiosa Copa Argentina"