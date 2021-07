Breitenbruch y su regreso al Tomba

El jugador reconoció: "Cuando me fui de Godoy Cruz, no pensé que iba a retornar a esta institución en tan corto tiempo. Me había ido a préstamo y sabía que era una posibilidad el retorno".

El ex jugador de Defensa y Justicia admitió: "Cuando me tocó irme, había terminado jugando casi todos los partidos. Me fui en ese momento no porque quise, sino porque surgió la posibilidad de ir a jugar a Defensa y Justicia y acepté el desafío. Ahora hay otros objetivos en Godoy Cruz y hay que tratar de cumplirlos".

El jugador se refirió a los logros que consiguió en el equipo de Florencio Varela, con las consagraciones de la Copa Sudamericana y la Recopa. "La verdad que sentí mucha alegría, por lo que conseguí en Defensa y Justicia".

"Ahora tengo la cabeza puesta en el Tomba y estoy enfocado en el próximo torneo que se aproxima. Se viene un semestre complicado. Sabemos que tenemos que sacar una mochila de puntos importantes en este torneo. Esperemos poder cumplirlo. Vengo a sumar desde el lugar que me toque ocupar".

El defensor, Néstor Breitenbruch, es el nuevo refuerzo bodeguero. El jugador de 25 años retorna a la institución tras su paso por Defensa y Justicia

El Tomba continuó con su rutina de entrenamientos

Godoy Cruz continuó con su rutina de trabajo a la espera de su tercer amistoso, que será este sábado ante Banfield en la cancha del Taldadro. El primero de los ensayos empató 0 a 0 ante Defensa y Justicia y el otro terminó en derrota por 4 a 0 ante Independiente de Avellaneda. El último ensayo será el miércoles 7 ante Sarmiento de Junín.

Día 24: Este jueves por la tarde, el Bodeguero cumplió con su segundo turno de entrenamiento de la jornada

