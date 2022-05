Brasil quiere "sacar tajada" del clásico suspendido ante Argentina, en Australia

El partido fue anunciado oficialmente por los australianos, quienes abrieron la venta de entradas.

neymar-messi.jpg Neymar y Messi, amigos adentro y fuera de la cancha. Foto: gentileza Getty Images.

Tite, entrenador de Brasil, citó a los jugadores para ese cotejo que finalmente quedó en la nada y otros dos de preparación, señaló este miércoles Globo Esporte.

Con la cancelación del partido ante Argentina, Brasil jugará solo dos amistosos en la ventana de junio: contra Corea del Sur, el día 2, en Seúl, y contra Japón, el día 6, en Tokio.

Argentina vs. Brasil, por Eliminatorias

Además del fallido clásico en Oceanía, Brasil y Argentina tienen pendiente el partido por las Eliminatorias, que fue interrumpido el 5 de septiembre de 2021 cuando agentes de migración ingresaron a la cancha de Corinthians, en San Pablo, para avisarle a cuatro jugadores argentinos que violaron las normas sanitarias previstas por el coronavirus.

argentina-brasil2.jpg Argentina y Brasil aún deben completar el partido suspendido por Eliminatorias.

La FIFA decidió que hay que jugar este partido y la fecha fijada será la del 22 de septiembre y Brasil deberá confirmar la sede antes del 22 de junio venidero.

No obstante, existe la posibilidad de que partido no se lleve a cabo debido a los recursos que presentarán tanto Argentina como Brasil. La AFA anunció formalmente que recurrirá al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) para pedir los tres puntos del partido y no tener necesidad de ingresar a la cancha, pero el presidente de la CBF Ednaldo Rodrigues también dejó claro que quiere los puntos.