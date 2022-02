¡Arde Boca! Jorge Bermúdez disparó munición gruesa por la polémica Izquierdoz-Riquelme

juan-roman-riquelme1.jpg

La polémica se generó luego del partido ante Colón (el Sabalero lo empató sobre la hora), cuando Román dijo: "Somos muy buenos, inocentes. No hacemos tiempo ni cortamos el juego".

"Alrededor del club hay mucha gente que quiere buscar el problema o crearlo cuando no existe. La verdad es que estamos muy bien y tenemos una excelente relación interna con el plantel. Incluso con el Cali (Izquierdoz), que es nuestro capitán y un emblema en la cancha".

Luego se refirió a lo que dijo el vicepresidente auriazul. "No hubo mala intención, fueron declaraciones futboleras y sin el propósito de generar daño. No era una lápida para la espalda de alguien. Lo dijo Román, no un político ni una persona ajena. No hagamos grande algo que no lo es", enfatizó.

Luego añadió: "Esa inocencia tiene que ver con cosas que pasan en la cancha. Hay circunstancias que te hacen equivocar y lo único que se hizo fue pedir concentración para que no sucedan. Ojalá todos fuéramos perfectos ja ja".

"Estuve en el vestuario después de Colón y los chicos tenían una calentura tremenda por el gol. Lo de Carlos (por Izquierdoz) lo sacaron de contexto. Lo importante era publicar que le respondió a Román", culminó.

Las declaraciones de Izquierdoz

"Hace 15 años que juega al fútbol profesional. Si fuera tan inocente o fueran mis compañeros tan inocentes, no estaríamos jugando en la Primera de Boca", había dicho Izquierdoz.