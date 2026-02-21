Fuerte tormenta en el Gran Mendoza y continúa el alerta amarilla por granizo

Como lo había previsto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde las 19 se producen tormentas en Mendoza y emitió una alerta amarilla para gran parte del territorio provincial hasta el domingo en la madrugada. Tres personas fueron rescatadas en el dique Frías. Fueron arrastradas en sus vehículos por la fuerza del agua, desde el barrio Supe.
Mientras tanto, Contingencias Climáticas informó que hay lluvias intensas en el Borbollón y la ruta 40, en la zona del aeropuerto de Mendoza. Además cae granizo pequeño.
Las zonas afectadas son: Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza, Maipú, Guaymallén, Villa Tulumaya y en el oeste de Jocolí.
Los daños que dejó la tormenta en Mendoza
Entre las afectaciones del aguacero que se produce en el Gran Mendoza, el céntrico shopping chino, ubicado en calle Las Heras, se inundó. Además, la calle Tiburcio Benegas quedó convertida en un río.
Rescataron a tres conductores arrastrados en el dique Frías
Según el reporte del Ministerio de Seguridad, los ocupantes de tres vehículos tuvieron que ser rescatados por personal de Bomberos del dique Frías.
Los conductores se movilizaban por el Barrio Supe y fueron empujados por la corriente.
El pronóstico para lo que resta del fin de semana
El pronóstico de Contingencias Climáticas anunció que este domingo la nubosidad irá en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Tormentas en la noche. Inestable en cordillera. La máxima será de 31°C y la mínima de 17°C.
El lunes, habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, tormentas en la noche. Inestable en cordillera. Se espera una máxima de 32°C y una mínima: 17°C
Finalmente, el martes será un día caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del este. La máxima llegará a los 34°C.