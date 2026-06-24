Filtran precio y características del primer iPhone plegable: esto es lo que se sabe del nuevo teléfono de Apple

Descubrí cómo será el nuevo teléfono de Apple.

En lo que respecta al nombre, este smartphone plegable se llamará iPhone Ultra y se caracteriza por un diseño tipo libro, el cual al abrirse funcionará con una pantalla más grande, similar a una tablet, algo que hacen otros fabricantes con celulares de este segmento.

Además, según informa Posser, el iPhone Ultra tendrá un acabado en titanio y podremos comprarlo en dos colores: negro y blanco. Este teléfono será de los más delgados del mercado y un dato no menor es que solo contará con un módulo de dos cámaras principales de 48 MP, mientras que no tendrá una cámara selfie.

Este teléfono trae solo dos cámaras principales.

La explicación de esto último está centrado en la necesidad de los ingenieros de Apple en crear un teléfono muy delgado, de menos de 5 milímetros, algo que lo obliga a prescindir de ciertas cosas, como su cámara selfie.

Render del nuevo teléfono de Apple. Foto: FPT

En lo que respecta al precio que tendrá el nuevo iPhone plegable, el mismo especialista detalla que, en principio, este dispositivo de Apple tendrá un valor superior a los 2.000 dólares, convirtiéndose así en el equipo más costoso dentro del ecosistema de la empresa californiana.