Aunque recientemente Apple lanzó el iPhone 17 y este año es el turno de la versión número 18, un reconocido filtrador de dispositivos anticipó que la compañía de Cupertino está trabajando en el primer teléfono plegable de la manzana mordida. De hecho, ya filtró cuál sería el precio de este tope de gama y qué nombre recibirá.
Filtran precio y características del primer iPhone plegable: esto es lo que se sabe del nuevo teléfono de Apple
Apple está ultimando detalles para lanzar oficialmente su nuevo iPhone plegable. Todavía no hay fecha, pero sí se sabe el precio
Así será el primer iPhone plegable de Apple y este será su precio
Jon Posser, uno de los filtradores más respetables en el mundo Apple, reveló en las últimas horas todos los detalles que sabe del primer iPhone plegable que sacará la compañía cofundada por Steve Jobs. De esta forma, Samsung tendrá un nuevo contrincante para los Z Flip y Z Fold.
De acuerdo a lo que publicó el filtrador en su canal de YouTube, los renders están basados en informaciones que le llegaron desde el seno de la compañía, por lo que se trata de información de primera mano.
En lo que respecta al nombre, este smartphone plegable se llamará iPhone Ultra y se caracteriza por un diseño tipo libro, el cual al abrirse funcionará con una pantalla más grande, similar a una tablet, algo que hacen otros fabricantes con celulares de este segmento.
Además, según informa Posser, el iPhone Ultra tendrá un acabado en titanio y podremos comprarlo en dos colores: negro y blanco. Este teléfono será de los más delgados del mercado y un dato no menor es que solo contará con un módulo de dos cámaras principales de 48 MP, mientras que no tendrá una cámara selfie.
La explicación de esto último está centrado en la necesidad de los ingenieros de Apple en crear un teléfono muy delgado, de menos de 5 milímetros, algo que lo obliga a prescindir de ciertas cosas, como su cámara selfie.
En lo que respecta al precio que tendrá el nuevo iPhone plegable, el mismo especialista detalla que, en principio, este dispositivo de Apple tendrá un valor superior a los 2.000 dólares, convirtiéndose así en el equipo más costoso dentro del ecosistema de la empresa californiana.