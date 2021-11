Yao Cabrera compartió contenido sexual en Twitter

Te puede interesar: ANSES: ¿Habrá bono de fin de año para beneficiarios de AUH?

El perfil verificado de la plataforma del pajarito azul se vio totalmente modificada e intervenida, aunque manteniendo su nombre y las fotos originales. Símbolos referidos a “prohibido para menores de 18”, además otros emojis picantes como llamitas de fuego, gotas y diablitos ilustraron su cuenta. También, como una especie de leyenda, la aclaración de “Only Fans” podía leerse por toda la página.

Sus miles de seguidores no pudieron contener su reacción ante lo sucedido y, fiel al estilo de Twitter, inundaron la red con cientos de memes para bromear al respecto.

Rápidamente, el perfil verificado de Cabrera fue dado de baja y ya no puede ser encontrado en las búsquedas de cuentas. En cuanto al protagonista de la historia, el joven no ha emitido ningún tipo de mensaje al respecto y, por lo tanto, todavía no hay un justificativo del contenido sexual explícito registrado por unas pocas horas.