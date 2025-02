Yanina Latorre reveló la verdad de lo que pasó entre Luciana Salazar y Martín Redrado: "Soltalo"

Lejos de dejar pasar los comentarios de Luciana Salazar, Yanina Latorre recogió el guante una vez más, la liquidó y la mandó a trabajar.

“Yo no la hice percha, pero me parece que es indigno lo que hace. Pobre Redrado, el peor polvo de su vida. En la cama, caliente, uno puede prometer todo. Eso no lo hace padre. En un momento la ayudó, pero eso no lo hace responsable”,arrancó en un móvil de Puro Show.

“Si fuera un padre deudor no podría ni salir del país. No tiene que mantenerla de por vida. Redrado tiene dos pibes, ahora está casado… ¡Soltalo, ya está!”, remarcó Latorre.

“Yo no entiendo de qué vive po rque no trabaja ni tiene ningún talento. ¡Que nos enseñe a ahorrar! Si Susana, Suar o Tinelli vivieran de sus ahorros lo entiendo, ¿pero ella? .Es una mina que no tiene nada para contarnos y lo único de lo que habla todo el tiempo es de Redrado”, cerró Yanina, indignada.