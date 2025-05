yanina latorre china suarez ratas vicuña cabre.avif Yanina Latorre mostró los chats privados de la China Suárez hablando mal de Vicuña y Cabré.

Lejos de dejarlo pasar, Latorre retrucó: "Nadie me mantuvo. Vos querías que te mantengan, lo lograste tarde. No pelotudeo, vos pelotudeas” dijo provocando una respuesta letal de la China Suárez que podría hacer referencia a los padres de sus hijos Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré. “Sí, por eso estuve con ratas y no me casé con ningún jugador de fútbol a los 20″, cerró picante.

Yanina Latorre le contestó a la China Suárez: "Sos tan hija de p..."

Yanina Latorre fulminó a la China Suárez luego de que la actriz publicara sus conversaciones privadas de Instagram contestándole de la forma más explosiva.

Yanina Latorre comentó lo sucedido a través de su cuenta de y lejos de dejarlo pasar la China Suárez la desbloqueó y le mando un feroz mensaje por privado. "Por que no se hizo la picante cuando dio la nota?", preguntó la conductora. "Porque me hago la picante cuando se me canta la con... Con y cuando quiero", respondió la China Suárez estallando los portales en minutos.

yanina latorre china suarez.jpg

En SQP, Yanina Latorre fue por todo y la destrozó. "No me burlo de vos. Cuento data. Vos te burlaste de (Eugenia) Tobal, de Wanda (Nara), de Pampita. Fui cornuda, pero yo no me gar... a casados. Yo fui víctima, en cambio, vos sos victimaria de las minas. Te burlás de mí que soy cornuda. Yo prefiero ser cornuda y no romper familias", siguió enojada.

"Vos sos tan hija de pu... que el sábado, en Estambul, a tus tres pibes les pusiste la camiseta de Icardi y dos nenas, de nueve y ocho años, que se merecían estar en esa final con el padre, vieron todo llorando. Tengo el ceritficado médico. Llegó la ambulancia, crisis de nervios. Las nenas no fueron ni el lunes ni el martes al colegio, porque tienen vergüenza de los Tik Toks viralizados del padre festejando con vos y tus tres pibes con la camiseta de Icardi", agregó Yanina Latorre exponiendo a la China Suárez.