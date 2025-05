Yanina Latorre le contestó a la China Suárez: "Sos tan hija de p...".

Yanina Latorre comentó lo sucedido a través de su cuenta de y lejos de dejarlo pasar la China Suárez la desbloqueó y le mando un feroz mensaje por privado. "Por que no se hizo la picante cuando dio la nota?", preguntó la conductora. "Porque me hago la picante cuando se me canta la con... Con y cuando quiero", respondió la China Suárez estallando los portales en minutos.

En SQP, Yanina Latorre fue por todo y la destrozó. "No me burlo de vos. Cuento data. Vos te burlaste de (Eugenia) Tobal, de Wanda (Nara), de Pampita. Fui cornuda, pero yo no me gar... a casados. Yo fui víctima, en cambio, vos sos victimaria de las minas. Te burlás de mí que soy cornuda. Yo prefiero ser cornuda y no romper familias", siguió enojada.