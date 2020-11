Yanina Latorre mandó al frente a Cachete Sierra y Cande Molfese: "Hay sexo"

Sorprendido, el actor comenzó a reírse y Latorre le dijo: “No me provoques porque largo todo”. Pero él insistió: “No hay nada, no hay nada”.

“Aunque me digan que no, están. No sé si es solo porque le dan a la matraca y se divierten, que está bien. Que hay sexo, hay sexo. No sé si están empezando algo”.

“Aparte viven cerca. No sé si un clavo saca otro clavo, si ahora sos su sex toy o si están empezando algo. Pero no me niegues que hay algo, rey, porque hay”, agregó Latorre.

Con humor, el actor retrucó: “A mí tampoco me digas clavo...”. Y después aclaró: “Hay una relación de muchos años, de mucho cariño, y me van a cruzar con Cande Molfese comiendo o juntándome, pero no pasa nada. Toda la vida hicimos eso”.

"Mofete" ¿Qué pasa entre Cande Molfese y Cachete Sierra?

¡Tremendo!