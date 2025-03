Yanina Latorre implacable con Cinthia Fernández: "Me parece vomitiva"

"¿Qué pasó con Cinthia Fernández? Nada, no aguanta que yo le diga que la pareja de él me parece vomitiva. No tiene humor. Cada vez que cambia de novio se pone con la personalidad del novio. Ahora es seria, es abogada, estudia online por canje de la universidad", expresó Yanina Latorre en su programa Salvese quien Pueda.

yanina cinthia fernandez.jpg

La conductora le contestó luego de que Cinthia Fernández criticara a LAM por no entrevistar en profundidad a Emily Seco, la participante de Love is Blind que denuncio a su novio por violencia de género. "No entró porque algo estaría midiendo y nosotros somos un programa de televisión que buscamos rating. No somos una comunidad de servicios", explicó.