Yanina Latorre filosa desde Miami: "Me llamó la vocera del alcalde y me pidió perdón"

En el informe aparece el testimonio del alcalde de Miami, Francis Suárez, quien fue muy crítico por la situación que se está dando en esa ciudad. "Es asqueroso que gente tome ventaja el hecho que estamos distribuyendo la vacuna en nuestra comunidad. Debe ir como prioridad a los residentes de nuestra comunidad, es algo que no debe suceder", expresó.

Sin embargo, a días de haberle dado la segunda dosis de la vacuna a su mamá Dora, Yanina Latorre volvió a hablar en LAM y reveló que autoridades de Miami la llamaron para pedirle dsiculpas.

Filosa Latorre disparó contra los periodistas que cuestionaron su accionar y los trato de resentidos.

"Los que criticaron son periodistas resentidos, el gobernador me defendió y el director del sanatorio lo mismo, porque están desinformando. Me llamó la vocera del alcalde y me pidió perdón. Fueron cuatro resentidos que se cuelgan para salir en los canales de Buenos Aires y que acá no los conoce nadie”, lanzó sin filtro en LAM.