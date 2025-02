Yanina Latorre estalló y liquidó a una ex angelita de LAM: "Hiena inútil"

yanina latorre stefi berardi.webp Yanina Latorre liquidó a una ex angelita de LAM: "Hiena inútil".

"La respuesta a la hiena es fácil: desde que te fuiste de LAM no hiciste otra cosa que fracasar. Deberías agradecerle a Ángel de por vida el lugar que te dio. Inútil", escribió Yanina Latorre destrozando a Estefi Berardi.

Yanina Latorre a la China Suárez: "Perversa, mosquita muerta, te quedas con los maridos de todas"

La China Suárez explotó contra Yanina Latorre cusándola de mentir dando versiones equivocadas y la panelista de LAM le contestó como nunca antes con una catarata de descargos explosivos.

“Continúo con la Chinita, nipona, oriental, jajajaja que está obsesionada con callarme y no puede. ¿Querés juicio? Dale, ¿y cuál es mi delito? ¿Pensar mal de vos, que me pareces una fresca? ¿Una irresponsable? ¿Que no querés ni a tus amigas? ¿Qué no me gusta cómo sos? Amoooor, dale”, comenzó Yanina Latorre.

“Antes de contestarte, voy a decir lo que pienso de vos: el único valor que tenés es la belleza, te diría que tu cara es de lo más bello que vi en mi vida. Pero nada más” siguió para luego enumerar la lista de matrimonios y parejas que se vieron afectadas por la China Suárez.

“Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas como Pampita, Wanda Nara, Eugenia Tobal, Brenda Gandini (y podría estar todo el día). No sos empática con ninguna, no te importa nada de nadie”.