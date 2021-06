Nancy fue y no dudó en reiterar que para ella, Yanina Latorre es mala y no es un personaje. Sin pelos en la lengua, la rubia advirtió: "¿Vos te pensás que yo voy a contestar esta estupidez que dice alguien que busca ser famosa hace más de 20 años? No voy a tolerar esta falta de respeto".

Cuando Duré quiso retrucarle sus dichos, otra vez Yanina le puso un freno: "Te pido que te calles la boca reina, porque se te fue la mano".

nancy dure yanina latorre.jpg "Yanina Latorre es mala", tiró Nancy Duré en LAM

"No le hice nada. No tomé el programa. Cuando vos Ángel te fuiste, se enojó porque criticamos a los portales. Ahí se la agarró con todo...", aclaró Latorre sobre ese tiempo en el que De Brito se ausentó por su viaje a Miami.

"Ella me cae mal pero no por eso soy mala persona. Dijo que yo echaba gente y hay un límite para todo porque a mí no me gustan los forros. Es triste que una periodista tan buena tenga que hacer toda esta grasada para pegar tres notas. Empezó a hablar de mis peleas... todo porque odio a los portales, pero de ahí a decirme mala persona...", se defendió Yanina.

"Esta es mi forma de laburar. Si yo me peleo o no con Andrea Taboada es un problema nuestro. Ella sabe que yo la quiero", afirmó.