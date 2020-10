Yanina Latorre dijo que Mica Viciconte vive en un sucucho y la novia de Cubero explotó: "Lavate la boca"

Mica Viciconte se prepara la el enfrentamiento con Cachete Sierra

Todo comenzó cuando Yanina comparó las casas de Viciconte y Nicole Neumann. "La casa de Nicole (Neumann) es una mansión y (Fabián) Cubero y la otra, como se llama, Mica Viciconte, viven en un sucucho alquilado en Palermo", dijo la mamá de Lola Latorre.

"Acabo de ver una nota, un vivo, donde Yanina decís que vivo en un 'sucucho'. Si viviera en un sucucho, ¿cuál es el problema? Primero, vivo en un departamento. No es Palermo, estás mal informada. Con Fabi sí alquilamos un departamento muy lindo. No tiene las comodidades de una casa, pero no es un sucucho. No te confundas. No sabía que habías nacido en una cuna de oro. Te pido mil disculpas. Soy una mina laburante, que me gano todo trabajando, no le pido nada a nadie. Todo lo que tengo lo hice trabajando, de buena fe. Así que no te metas más conmigo, porque yo no me metí con vos. Diría un montón de cosas, pero por respeto a mi compañero de canto, que es tu primo, no voy a seguir hablando. Pero ubicate. Te voy a dejar escrito para que veas lo que es un sucucho. Así que la próxima, lavate la boca antes de hablar de mí. Encargate de tu vida, que tenés más quilombos que yo”, arremetió Mica Viciconte contra Yanina Latorre en una secuencia de video que subió a sus historias de Instagram.