En las últimas horas, Tini Stoessel confirmó la interna con Emilia Mernes y la dejó de seguir en Instagram provocando una ola de reacciones entre celebrities y fanáticos de todo el mundo.
Yanina Latorre confirmó los explosivos rumores sobre Antonela Roccuzzo y Emilia Mernes
Yanina Latorre se metió de lleno en la interna que estalló entre Emilia Mernes, Tini Stoessel, Antonela Roccuzzo y más. Los detalles
Tras meses de rumores sobre su distanciamiento, Tini Stoessel no dejó dudas del fin de su amistad con Emilia Mernes y el apoyo de las esposas de la Selección nacional no tardó en llegar.
Además del revuelo que generó la decisión de Tini Stoessel, los seguidores quedaron impactados al comprobar que Antonela Roccuzzo, mujer de Lionel Messi, también dejó de seguir a Emilia Mernes. Como si no fuera suficiente, Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández tampoco sigue a Emilia Mernes en su cuenta de Instagram confirmando su apoyo incondicional a la novia de Rodrigo de Paul.
En medio de todo el revuelo que generó el accionar de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, Yanina Latorre se metió de lleno y reveló una interna desconocida. "Es verdad que las botineras no quieren a Emilia Mernes", escribió la conductora en una de sus stories.
Yanina Latorre reveló qué pasó entre Antonela Roccuzzo, Lionel Messi, Nati Jota y OLGA
El equipo de Inter Miami visitó en la Casa Blanca al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezado por su capitán Lionel Messi y Nati Jota lo liquidó provocando la respuesta de Antonela Roccuzzo.
"Para mí, recién hoy Messi no leyó la libreta de comunicaciones de dónde era la excursión", escribió Nati Jota en su cuenta de X y Antonela Roccuzzo tomó la drástica decisión de dejar de seguirla en Instagram.
Además, salió a la luz que Lionel Messi habría dejado de seguir a OLGA, el canal de streaming donde trabaja Nati Jota junto a Migue Granados, entre otros.
Yanina Latorre se metió de lleno y reveló todos los detalles de lo sucedido.“Hoy averigüé: Messi nunca siguió la cuenta de Olga. Sí seguía a Migue y lo sigue siguiendo”, explicó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.
“La que no sigue a Olga es Antonela, pero no se acuerda si los seguía o no. En un enojo contra el marido dejó de seguir a mucha gente en estas horas. Esto salió de X, muchos lo debatimos y Migue se enojó por no chequearlo”, sostuvo.