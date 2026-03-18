Yanina Latorre confirmó los explosivos rumores sobre Antonela Roccuzzo y Emilia Mernes

yanina latorre antonela roccuzzo emilia La interna entre las botineras y Emilia Mernes.

En medio de todo el revuelo que generó el accionar de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, Yanina Latorre se metió de lleno y reveló una interna desconocida. "Es verdad que las botineras no quieren a Emilia Mernes", escribió la conductora en una de sus stories.

Yanina Latorre reveló qué pasó entre Antonela Roccuzzo, Lionel Messi, Nati Jota y OLGA

El equipo de Inter Miami visitó en la Casa Blanca al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezado por su capitán Lionel Messi y Nati Jota lo liquidó provocando la respuesta de Antonela Roccuzzo.

"Para mí, recién hoy Messi no leyó la libreta de comunicaciones de dónde era la excursión", escribió Nati Jota en su cuenta de X y Antonela Roccuzzo tomó la drástica decisión de dejar de seguirla en Instagram.

Además, salió a la luz que Lionel Messi habría dejado de seguir a OLGA, el canal de streaming donde trabaja Nati Jota junto a Migue Granados, entre otros.

nati jota antonela messi Antonela Roccuzzo dejó de seguir a Nati Jota.

Yanina Latorre se metió de lleno y reveló todos los detalles de lo sucedido.“Hoy averigüé: Messi nunca siguió la cuenta de Olga. Sí seguía a Migue y lo sigue siguiendo”, explicó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.

“La que no sigue a Olga es Antonela, pero no se acuerda si los seguía o no. En un enojo contra el marido dejó de seguir a mucha gente en estas horas. Esto salió de X, muchos lo debatimos y Migue se enojó por no chequearlo”, sostuvo.