Yanina Latorre a Brenda Gandini: "Hay fotos de Gonzalo Heredia y la China Suárez chapando"

Al ser consultada en BONDI por el rumor, Yanina redobló la apuesta. "Habría que decirle a Gonzalo que hay fotos, o sea… porque hay material”, lanzó. "Hay material en una fiesta de ATAV, de ellos dos, en ese momento, chapando. Cuando en LAM lo hicimos, llegan fotos de ellos dos chapando. Ahí empezó todo el rumor”, cerró filosa.

Gonzalo Heredia rompió el silencio y negó los rumores de romance con la China Suárez

En medio de todas estas repercusiones, Gonzalo Heredia llamó a Ángel de Brito y desmintió los rumores. "No sé qué hacer, porque yo me hago el picante en Twitter, pero si ahora pongo algo, va a crecer la bola”, le habría dicho el actor furioso con los comentarios de Yanina Latorre.

“Lo que me dijo con respecto a la China Suarez es que él no tuvo nada con ella, que no tuvo sexo, que no tuvo un romance, que no pasó nada mientras hacían ATAV. Él es consciente de los rumores que se generaron y él los aclaró en su momento, lo cual es cierto”, reveló Ángel.