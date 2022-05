"¡¿Y ese lomazo?!", la foto de la China Suárez en calzas y que enloqueció a los fans

Tendida en una colchoneta, la China Suárez sorprendió con su tonificada figura y con las ajustadas calzas que llevó marcando su cuerpo a la perfección.

China Suarez calzas.jpg

"Buen día. A mover el coolo. Les dejo el link de mi entrenamiento en stories así no me dejan sola en esta si me muevo yo, nos movemos todxs",escribió divertida recibiendo cientos de comentarios elogiando su cuerpazo.

La China Suáez presentó amiga y los fans enloquecieron.

Siempre diosa, la China Suárez posó junto a su amiga Tupi Saravia y causaron sensación con su belleza y lomazo.

Luciendo camisa y crop top de pailletes encima, la China Suárez la rompió con su look mientras que su amiga optó por un buzo negro y peinado de trenzas similar al preferido de Tini Stoessel.

china suarez amiga.jpg

"Feliz nacimiento a la más kpita de todas", escribió la China Suárez junto a la foto que recibió comentarios como "Uff te superó China", "Que diosas", "Qué bombas".

La China Suárez y Pampita asistieron a la misma fiesta. Tras el lanzamiento de su carrera como cantante y su viaje a España, la China salió de fiesta y se encontró con la ex de Benjamín Vicuña.

Al igual que famosos como el Pollo Alvarez, Nacho Viale, Floppy Tesouro, entre otros, Pampita y la China no quisieron perderse la re apertura de la disco Tequila y si bien no posaron juntas causaron sensación con sus atuendos.

Pampita, lució súper sexy con un mini vestido negro, botas bucaneras y chaqueta estampada.

La China Suárez, por su parte, optó por un look más polémico y llevó una llamativa chaqueta estilo paquita de Xuxa. La combinó con jeans y zapatillas.

pampita china suarez tequila.jpg