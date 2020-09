Wanda Nara y una foto al borde de la censura

"Tenemos empleados por seguridad y también para manejar la casa", indicó la esposa del futbolista del PSG y ex pareja de Maxi López con quien también tiene hijos.

Y fundamentó: "Pero de mis hijos me ocupo y ocupé siempre yo. Nunca tuvieron niñeras, ni ahora. Lo que no puedo hacer, no lo hago. Hace muchos años que, por ejemplo, no voy al cine. Ya ni me acuerdo de cómo era eso".

En tanto, en la noche de viernes, la mediática sorprendió con una foto bien sensual antes de acostarse, al borde de la censura de Instagram.

"Mi plan de viernes por la noche a dormirrrr", expresó en la foto. Mirá.