Wanda Nara le declaró la guerra a La Joaqui y le hizo lo peor: "La bajó de..."

wanda joaqui gente Wanda Nara bajó a La Joaqui de un evento.

Antes de que esto sucediera fue la misma Wanda Nara quien se refirió a los rumores sobre su supuesto cruce con La Joaqui, negándolos rotundamente. Filosa y contundente, Wanda Nara reposteó la nota y escribió "fake" (falso),

Cómo fue la pelea de La Joaqui y Wanda Nara en Masterchef Celebrity

En Inrusos revelaron que La Joaqui habría defendido a Valentina Cervantes luego de un picante comentario de Wanda Nara y ahora en Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre reveló qué se dijeron.

Según explicaron la conductora y Majo Martino, durante el programa de despedida de Valu Cervantes, Wanda Nara comenzó a comparar su propia situación con la de Valu Cervantes. "Wanda, en vez de hablar de Valu y y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: 'Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia'. Y mientras tanto, La Joaqui estaba en el balconcito y estaban todas llorando", explicaron.

En ese momento La Joaqui habría reaccionado gritando "Mi amiga es tonta pero no bol...". Si bien Wanda Nara quedó sorprendida, la rubia no se quedó callada lanzando un comentario imposible de pasar desapercibido. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", reveló Majo Martino sobre el accionar de Wanda.