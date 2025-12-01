Luego de que se conociera la inesperada pelea de Wanda Nara y La Joaqui en Masterchef Celebrity, Ángel de Brito fue por más y lanzó un bombazo que revolucionó las redes sociales.
Wanda Nara le declaró la guerra a La Joaqui y le hizo lo peor: "La bajó de..."
Ángel de Brito prendió fuego a Wanda Nara y reveló el escandaloso pedido de la rubia contra La Joaqui. Los detalles
Como todos los años, se llevará a cabo la tapa de la revista Gente con los Personajes del Año, y según trascendió Wanda Nara habría realizado un polémico pedido a la organización.
Ángel de Brito publicó en sus redes sociales que Wanda Nara bajó a La Joaqui de la prestigiosa tapa aunque no dio más detalles al respecto.
Antes de que esto sucediera fue la misma Wanda Nara quien se refirió a los rumores sobre su supuesto cruce con La Joaqui, negándolos rotundamente. Filosa y contundente, Wanda Nara reposteó la nota y escribió "fake" (falso),
Cómo fue la pelea de La Joaqui y Wanda Nara en Masterchef Celebrity
En Inrusos revelaron que La Joaqui habría defendido a Valentina Cervantes luego de un picante comentario de Wanda Nara y ahora en Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre reveló qué se dijeron.
Según explicaron la conductora y Majo Martino, durante el programa de despedida de Valu Cervantes, Wanda Nara comenzó a comparar su propia situación con la de Valu Cervantes. "Wanda, en vez de hablar de Valu y y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: 'Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia'. Y mientras tanto, La Joaqui estaba en el balconcito y estaban todas llorando", explicaron.
En ese momento La Joaqui habría reaccionado gritando "Mi amiga es tonta pero no bol...". Si bien Wanda Nara quedó sorprendida, la rubia no se quedó callada lanzando un comentario imposible de pasar desapercibido. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", reveló Majo Martino sobre el accionar de Wanda.