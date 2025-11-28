Cuántos millones tendría que pagar Wanda Nara por culpa de su abogado

wanda payarola multa Qué pasará con el juicio de Wanda Nara contra Mauro Icardi tras la detención de Nicolás Payarola.

“Las apelaciones por las multas que Mauro Icardi aplicó contra Wanda Nara habrían caído, por lo que Wanda debería pagar en el futuro, en los próximos días, 300 millones de pesos”, arrancó. "Wanda sabe desde enero que esto podía ocurrir, por eso soltó al abogado en las últimas semanas”, agregó Bremer sobre el distanciamiento de Nara de Payarola.

Wanda Nara estafada por su propio abogado

Yanina Latorre explicó quá pasó entre Wanda Nara y Nicolás Payarola antes de su detención. "Wanda se empezó a dar cuenta de un robo hormiga. Con el tema de la extensión del divorcio, la convención de muchas cosas, toda esta guerra con (Mauro) Icardi pareciera ser que fue medio pergeneada con él para que no se vaya y la iba metiendo en todo este quilombo para no arreglar, porque lo que quería él era darle un amigo, una familia, invitarla a asados", comenzó contando Yanina.

Además, Payarola habría comenzado a intervenir en los acuerdos comerciales de Wanda Nara. "Ella empezó a notar que había cosas que no le entraban y empezó a llamar a las marcas. Hasta ahora encontró un par de marcas: 200 mil dólares. Y las marcas le dijeron: 'Le pagamos a Payarola'".

"Wanda fue a buscar a Payarola, le dio una oportunidad, él le dijo que sí, que cobró, que se olvidó de decirle, que no sé qué, fue con su nuevo novio Migueles, por eso Payarola está tan odiado con Migueles y los abogados nuevos, él le pidió que no lo denuncie, que se comprometía a empezar a pagar", cerró Yanina Latorre sobre la reacción de Wanda al enterarse de lo sucedido.