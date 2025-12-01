La tremenda reacción de La Joaqui luego de que Wanda Nara la bajara de la tapa de Gente

La Joaqui rompió el silencio luego de que saliera a la luz un nuevo capítulo en su inesperada interna con Wanda Nara, conductora de Masterchef Celebrity donde la cantante está participando.
Semanas atrás, trascendió que La Joaqui y Wanda Nara habrían tenido un feroz cruce en las grabaciones del programa aunque las imágenes no salieron al aire.
Ahora, Ángel de Brito fue por más y reveló que Wanda Nara habría bajado a La Joaqui de la prestigiosa tapa de los Personajes del Año de la Revista Gente.
Lejos de quitarle importancia, La Joaqui se mostró de lo más indignada e incómoda cuando los periodistas la fueron a buscar. "Sólo tengo un mal día, cuídenme, por favor... Chicos perdón, no tengo un buen día" arrancó. "No quiero hablar de Wanda", cerró La Joaqui sin negar los rumores.
Qué dijo La Joaqui sobre su pelea con Wanda Nara en Masterchef Celebrity
Semanas antes, cuando revelaron que La Joaqui se habría cruzado con Wanda Nara para defender a Valu Cervantes, la cantante le mandó un mensaje privado a Yanina Latorre.
"Yanina sos una loca divina no te calmes nunca, un día le tengo que decir a Loli que me lleve a tomar mates y echar chismes a tu casa", leyó Yanina en SQP."Hablamos toda la tarde, es mi nueva amiga. En ningún momento de hoy me dijo 'mirá que Majo mintió'", cerró.
Según explicaron la reacción de La Joaqui se produjo durante el programa de despedida de Valu Cervantes, Wanda Nara comenzó a comparar su propia situación con la de Valu.
"Wanda, en vez de hablar de Valu y y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: 'Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia'. Y mientras tanto, La Joaqui estaba estaba en el balconcito y estaban todas llorando", explicaron.
En ese momento La Joaqui habría reaccionado gritando "Mi amiga es tonta pero no bol...". Si bien Wanda Nara quedó sorprendida, la rubia no se quedó callada lanzando un comentario imposible de pasar desapercibido. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", reveló Majo Martino.