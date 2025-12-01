Emilia Attias hundió a Wanda Nara y confirmó los rumores

“Supongo que debe ser una distancia profesional, para no generar confianza, amistades o que mañana nos digan ‘se va a cocinar tal cosa’. Y la respetan bastante bien todos”, siguió Emilia tratando de justificar la ausencia de Wanda.

Valu Cervantes habló sin filtros de su vínculo con Wanda Nara

Valentina Fernández tomó la decisión de terminar con su participación en el programa para regresar con su marido y sus hijos a Inglaterra.

Tras su despedida, Valu habló con Verónica Lozano y dio detalles explosivos sobre su relación con Wanda Nara. “Creo que después, viendo los tapes, como que hay roces, pero creo que tenemos dos personalidades totalmente opuestas y capaz, eso es lo que genera... Pero yo no tengo ningún problema con ella”, aseguró Cervantes. “La respeto como es, pero somos el yin y el yang. Porque ella capaz me decía algo, yo soy más tranquila, más relajada", dijo sobre sus diferencias con Wanda.

wanda valuuu Valu Cervantes prendió fuego a Wanda Nara.

Además, Valentina se refirió a los comportamientos de Wanda Nara en las grabaciones. “Pasa y tira cada pregunta que te querés matar en ese momento. Porque aparte viene cuando faltan cinco minutos… querés terminar el plato”, recordó.