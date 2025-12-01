Luego de que saliera a la luz la interna secreta entre Wanda Nara y Valentina Cervantes, Emilia Attias fue por más y confirmó los rumores sobre cómo se llevan los integrantes de Masterchef Celebrity.
Emilia Attias hundió a Wanda Nara y confirmó los rumores
La confesión de Emilia Attias que sacó a la luz la feroz interna de Wanda Nara en Masterchef Celebrity. Todos los detalles
Tras las versiones sobre la mala relación entre Wanda Nara y Valu Cervantes, revelaron el fuerte cruce entre la conductora y La Joaqui que no se vio al aire.
Ahora, Emilia Attias habló como nunca antes. "No dejan mucho que el jurado y Wanda se metan con nosotros. Es re loco, pero lo entiendo. Es parte de las reglas del certamen”, dijo cuando le consultaron por las fiestas que organizan los participantes sin la presencia de Wanda Nara.
“Supongo que debe ser una distancia profesional, para no generar confianza, amistades o que mañana nos digan ‘se va a cocinar tal cosa’. Y la respetan bastante bien todos”, siguió Emilia tratando de justificar la ausencia de Wanda.
Valu Cervantes habló sin filtros de su vínculo con Wanda Nara
Valentina Fernández tomó la decisión de terminar con su participación en el programa para regresar con su marido y sus hijos a Inglaterra.
Tras su despedida, Valu habló con Verónica Lozano y dio detalles explosivos sobre su relación con Wanda Nara. “Creo que después, viendo los tapes, como que hay roces, pero creo que tenemos dos personalidades totalmente opuestas y capaz, eso es lo que genera... Pero yo no tengo ningún problema con ella”, aseguró Cervantes. “La respeto como es, pero somos el yin y el yang. Porque ella capaz me decía algo, yo soy más tranquila, más relajada", dijo sobre sus diferencias con Wanda.
Además, Valentina se refirió a los comportamientos de Wanda Nara en las grabaciones. “Pasa y tira cada pregunta que te querés matar en ese momento. Porque aparte viene cuando faltan cinco minutos… querés terminar el plato”, recordó.