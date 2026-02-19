¿Wanda Nara le arruinó el regalo sorpresa de la China Suárez a Mauro Icardi?

china suarez regalo mauro Yanina Latorre reveló el regalo sorpresa de la China Suárez para Mauro Icardi.

Según explicó la conductora en sus stories de Instagram, la China Suárez le habría pedido a los familiares de Icardi que manden un video saludándolo, algo que, Wanda Nara ya habría realizado años atrás.

Wanda Nara reveló qué le dijo Mauro Icardi desde Turquía

Tras la ola de rumores que circularon en las últimas horas, Wanda Nara se comunicó con Yanina Latorre y confirmó que Mauro Icardi la contacó desde Estambul

En las redes sociales circularon fotos de Mauro Icardi de fiesta y en la madrugada el jugador le habría mandado mensajes a Wanda Nara mientras la China Suárez sigue en Argentina.

“¿Me contás de Mauro? ¿Te habló ayer? ¿Qué pasó?”, le preguntó Yanina a Wanda. Y la respuesta no tardó en llegar. “Sí, me empezó a escribir a la madrugada saliendo de la fiesta”.

wanda nara llamada icardi Wanda Nara le reveló a Yanina Latorre qué le dijo Mauro Icardi.

“Y me quería llamar por cámara. Él estaba en su camioneta”, agregó Wanda Nara quien aseguró que tiene captura de pantallas y pruebas del accionar de Mauro Icardi.

Wanda Nara redobló la apuesta y subió fotos con Mauro Icardi en medio del escándalo

Wanda Nara subió la vara y recordó algunos de los momentos más románticas que vivió con el jugador. La reacción no habría sido casual ya que horas antes trascendió que Mauro Icardi la habría desbloqueado en Instagram, según Fede Flowers en X.

WANDA FOTOS MAURO

El día anterior, Wanda Nara mandó mensajes a DDM, explicando la razón por la que sus hijas no quisieron asistir al cumpleaños de Magnolia Vicuña en la casa de los sueños de Mauro Icardi.