Wanda Nara tras las críticas por estar en el show de Martin Cirio: "No me van a decir como ser buena madre"

"A los que quieren instalar mentiras como siempre trabajen de algo más digno que pedir dinero a un papá que hace 13 meses no se hace cargo de sus obligaciones para ensuciar a una mamá que si se ocupa de todo", cerró furiosa.

Wanda Nara estalló tras las fotos de la China con su bolso Louis Vouitton

A través de un descargo en su cuenta de Instagram, Wanda Nara acusó a la China Suárez de arruinar el cumpleaños de su hija. “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?”, comenzó escribiendo .

“Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabes muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños”, siguió sobre la polémica actitud de Mauro Icardi co su hija.

“Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”, siguió.

“Limitado un bolso de Louis Vuitton. Tengo 3 de esos, la única limitada, que compite con una nena, sos vos. Mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se lo puede llamar, que quiere sacarle las hijas a su mamá”, disparó.