Wanda Nara estafada por su propio abogado: "Se quedó con..."

Siguen saliendo a la luz impactantes revelaciones sobre Nicolás Payarola, el abogado de Wanda Nara que fue detenido el jueves al mediodía por estafa.
En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre habló de lo sucedido y confirmó que el letrado encargado del juicio de Wanda contra Mauro Icardi habría engañado a la conductora en varios negocios. "Wanda se empezó a dar cuenta de un robo hormiga. Con el tema de la extensión del divorcio, la convención de muchas cosas, toda esta guerra con (Mauro) Icardi pareciera ser que fue medio pergeneada con él para que no se vaya y la iba metiendo en todo este quilombo para no arreglar, porque lo que quería él era darle un amigo, una familia, invitarla a asados", comenzó contando Yanina.
Además, Payarola habría comenzado a intervenir en los acuerdos comerciales de Wanda Nara. "Ella empezó a notar que había cosas que no le entraban y empezó a llamar a las marcas. Hasta ahora encontró un par de marcas: 200 mil dólares. Y las marcas le dijeron: 'Le pagamos a Payarola'".
"Wanda fue a buscar a Payarola, le dio una oportunidad, él le dijo que sí, que cobró, que se olvidó de decirle, que no sé qué, fue con su nuevo novio Migueles, por eso Payarola está tan odiado con Migueles y los abogados nuevos, él le pidió que no lo denuncie, que se comprometía a empezar a pagar", cerró Yanina Latorre sobre la reacción de Wanda al enterarse de lo sucedido.
Wanda Nara acusó a su ex asistente de ladrona
Lucía Oliver denunció a Wanda Nara por 28 millones de pesos por daños y perjuicios, indemnización, preaviso, vacaciones no pagas, aguinaldos no abonados, entre otros ítems.
Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara negó todas las acusaciones y acusó a la joven de ladrona. “Ella me robó y tengo todo para demostrarlo y ya presenté denuncia por extorsión Me robó en el banco hace tiempo. Tenemos todo con el gerente del banco, está todo grabado”, le escribió por mensaje a Yanina Latorre.
Wanda Nara fue por más asegurando que Lucía Oliver "estaba en cosas raras", duplicó sus tarjetas para hacer gastos personales y hasta robó su auto.