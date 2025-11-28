Wanda Nara estafada por su propio abogado: "Se quedó con..."

"Wanda fue a buscar a Payarola, le dio una oportunidad, él le dijo que sí, que cobró, que se olvidó de decirle, que no sé qué, fue con su nuevo novio Migueles, por eso Payarola está tan odiado con Migueles y los abogados nuevos, él le pidió que no lo denuncie, que se comprometía a empezar a pagar", cerró Yanina Latorre sobre la reacción de Wanda al enterarse de lo sucedido.

Wanda Nara acusó a su ex asistente de ladrona

Lucía Oliver denunció a Wanda Nara por 28 millones de pesos por daños y perjuicios, indemnización, preaviso, vacaciones no pagas, aguinaldos no abonados, entre otros ítems.

Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara negó todas las acusaciones y acusó a la joven de ladrona. “Ella me robó y tengo todo para demostrarlo y ya presenté denuncia por extorsión Me robó en el banco hace tiempo. Tenemos todo con el gerente del banco, está todo grabado”, le escribió por mensaje a Yanina Latorre.

wanda secretaria lgante Wanda Nara le respondió a su ex asistente.

Wanda Nara fue por más asegurando que Lucía Oliver "estaba en cosas raras", duplicó sus tarjetas para hacer gastos personales y hasta robó su auto.