Viviana Canosa destrozó a Beto Casella: "El amigo de Bambino Veira se bajaba los pantalones en los camarines ".

Luego de que varios periodistas la acusaran de retractarse, Viviana Canosa no solo reafirmó sus acusaciones sino que apuntó sin anestesia contra Beto Casella, entre otros famosos.

“Casella, el amigo del Bambino Veira, el que dice cuánto tenés que pesar para darte burundanga, me da consejos a mí y me quiere ridiculizar. Casella, mirate en el espejo, escuchate. Y es imposible, Casella, que vos me des miedo a mí o que me hagas campañas en contra. No me importa nada ridiculizarme, burlarte de mí, decir que soy lo peor. Casella, te conozco de la época en que íbamos al canal juntos. Siempre me tratabas bien cuando me veías, pero a la noche me matabas y te burlabas de todos los informes que hacíamos”, empezó Viviana Canosa furiosa.