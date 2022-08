salma hayek bikini 1.jpg Salma Hayek cautivó con su lomazo a los 55.

A sus 55 años, Salma Hayek se mostró más fabulosa que nunca a bordo de un espectacular yate por las aguas del Mediterráneo.

Luciendo una bikini violeta, Salma Hayek mostró sus curvas si tapujos y recibió más de 700 mil likes, comentarios, emojis y reacciones de fans y de celebrities de todo el mundo.

salma hayek bikini 2.jpg

Salma Hayek cautivó en enteriza

Siempre glamorosa, Salma mostró cómo arrancó su año con una postal desde un paradisíaco destino. Luciendo una enteriza animal print, la top presumió sus curvas y arrasó con su escotazo.

"Primer café del primer lunes del primer mes del año nuevo", escribió junto a la imagen que en pocos minutos cosechó más de un millón de likes, y cientos de comentarios y reacciones.

salma hayek enteriza.jpg

Salma Hayek la diosa de Eternals

La actriz en estos últimos meses se ha referido varias veces al racismo en Hollywood y también supo mencionar la sorpresa que le causó cuando la llamaron de Marvel para ser parte de Eternals y cómo pensó que le querían ofrecer el papel de una abuela y terminó siendo uno de los seres más poderosos del Universo.

Incluso, ella misma reconoció hace unos días que ya había perdido las esperanzas de formar parte de una megaproducción en una película que tuviese sentido.

salma eternals.jpg

"Y entonces luchas por ello a los 20, a los 30 y a los 40. Y dices, '¡Oh, que se jodan! No lo entienden. Se lo perdieron. Hubiera sido genial en las películas de arte, hubiera sido una gran superheroína y ellos no lo vieron. ¡Que se jodan, voy a hacer otra cosa!. Es muy humillante cuando, a mediados de los 50, un director brillante te da la oportunidad de hacer ambas cosas, de hacer algo que viene de un lugar profundo que también es un gran éxito de taquilla. Me equivoqué. Todo es posible", alegó la actriz, que aseguró que no se ve como la clásica heroína con el cuerpo trabajado, sino que es "chaparrita con grandes bubis".

Salma Hayek también está en las pantallas de cine por La Casa Gucci. Justamente ella está casada con el actual dueño de la empresa Gucci.

Para el papel tuvo que subir varios kilos, que ella misma admite que todavía no ha podido bajarlos todos y que no volvería a cambiar físicamente de esa manera para un papel, aunque disfrutó el hacerlo.