¡Virales! Las explosivas fotos de Sol Pérez en hilo dental que reventaron Ibiza

Sol comparte en su cuenta de Instagram lo que hace día a día en el Viejo Continente y en su última publicación, además de subir tres imágenes suyas para el infarto, utilizó una frase del poeta y escritor colombiano Andrés Alfonso.

Sol-Perez-playas-de-Ibiza-Instagram.jpg

"Me he visto feliz, en pedazos, a veces sin ganas de nada y otras veces queriéndome comer el mundo entero de un solo mordisco. No soy una persona perfecta, pero siempre soy yo, alguien sin filtros ni apariencias", fueron las letras que utilizó la influencer de Andrés Alfonso.

Las fotos de Sol Pérez en Ibiza:

Sol-Perez-playas-de-Ibiza1.jpg La primer foto que subió Sol fue haciendo "fuck you".

Sol-Perez-playas-de-Ibiza2.jpg La modelo luce una espectacular figura en las playas de España.

Sol-Perez-playas-de-Ibiza3.jpg Sol Pérez se encuentra de vacaciones en Europa junto a su novio. (Instagram @lasobrideperez).

La publicación de la panelista recibió más de 154 mil "Me Gusta" y recibió más de 800 comentarios entre seguidores, seguidoras y personalidades del mundo del espectáculo.

"Hermosa", le escribió Morena Beltrán; la periodista y conductora Pía Shaw le puso unos emojis de fuego; Adabel Guerrero le comentó "demasiado diosa" y Georgina Barbarossa también le puso unos emojis de corazón y fuego.

guido mazzoni novio sol perez5

Sol Pérez, de 28 años, y Guido Mazzoni (37), hace más de tres años que están en pareja. Él es abogado y muy activo en las redes, además se hizo muy popular por ser el dueño de Bigg Fit, una importante cadena de gimnasios de crossfit.

Entre las celebridades que van al gimnasio de Mazzoni se encuentran Agustina Casanova, Floppy Tesouro, Cinthia Fernández y su amigo Pico Mónaco. También asisten Jésica Cirio, Christian Sancho, Cande Ruggeri, Mariano Martínez y Nacho Viale, entre otros.