Lizzo la famosa rapera conocida por defender sus curvas y luchar contra los estereotipos publicó un poderoso video para expresarse en contra del bodyshaming.

La ganadora del Grammy utilizó su red social y disparó contra los haters que critican el físico y la apariencia de las personas.

“Hola, he estado entrenando consistentemente en los últimos cinco años. Y quizás pueda sorprender a algunos de ustedes el saber que no lo he estado haciendo para tener su talla ideal. Sino mi propia talla ideal. ¿Y saben qué talla es esa? La de no te metas”.

"Soy hermosa, soy fuerte, hago mi trabajo y me quedo en mi trabajo. Así que la próxima vez que quieras juzgar a alguien por si toma batidos de kale, o si come Mc’Donalds, por si se ejercita o no se ejercita: ¿qué tal si te miras a vos mismo?”, continuó.

“Porque la salud no se determina sólo por tu exterior. Sino también por lo que tienes adentro tuyo. Y muchos de ustedes necesitan un buen detox de su interior. Namasté, que tengan buen dia”, cerró la cantante.

¡Mujer real!