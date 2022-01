¡Viral! La impactante selfie de Susana Giménez sin maquillaje que subió y luego borró

Ahora, Susana sorprendió a sus seguidores al publicar una selfie al natural y sin nada de maquillaje. En la imagen se puede ver a la rubia leyendo un libro y recostada a su cama.

susana sin maquillaje.webp

Sin embargo, a los pocos minutos de haberla publicado, Susana Giménez decidió borrar el posteo aunque varios usuarios ya habían realizado captura de pantalla de ese momento.

Moria Casán sin peluca

Días antes, Moria Casán fue la que reventó las redes sociales con un posteo impactante. La One terminó con uno de los mitos más grandes sobre su pelo y mostró su cabellera real.

Desde hace años, Moria Casán suele asistir a eventos y compromisos usando pelucas de lo más variadas lo que generó rumores sobre su supuesta calvicie.

Ahora, Moria Casán ha tirado por tierra esas versiones al compartir un video desde la peluquería donde se la ve con pelo y sin peluca y extensiones.

Siempre directa y sin vueltas, Moria Casán le mandó un mensaje a sus detractores.

moria pelada.jpg

"Hola, gente, ¿cómo va? Acá estamos con Majo, para mis extensiones. Como ven, este es mi pelo. No hay ni una sola extensión, acabamos de sacar todas”, anunció la mamá de Sofía Gala desde sus historias de Instagram.

“Este es mi pelo y ahora vamos a poner las extensiones tipo outfit", comienza diciendo Moria.

"Como verán, no soy pelada. Igual, no me importa lo que piensen. Pero para mostrar un antes y un después. Y que no la careteo, bolas", cerró picantísima.

¡Divas al natural!