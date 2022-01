¡Viral! La explosiva foto de Maju Lozano en micro-bikini: "No puedo creer como me animé"

Fue la misma Maju quien publicó fotos junto a su pareja y causó sensación al posar desde la orilla del mar luciendo una micro bikini blanca súper sexy y sin photoshop.

"Nosotritos! Otro viaje juntos, otra aventura con familia ensamblada! Juntos siempre es todo más fácil", escribió Maju súper enamorada.

La foto no tardó en revolucionar las redes sociales y si bien la pareja recibió muchos comentarios fue la figura de Maju Lozano en bikini la que se robó la atención.

Maju Lozano orgullosa de sus curvas

La morocha se refirió a la repercusión en un intercambio con Ángel de Brito.

"No puedo creeer como me animé!! De vieja me volví muy atrevida!!! Mañana subo mas fotos tengo una mucho más fuerte que esta en bikini!!", escribió divertida.

Las famosas de 40 revolucionan las playas

Días antes, fue su amiga Valeria Mazza la que revolucionó las playas. Como todos los años, la top eligió Punta del Este para sus vacaciones de verano.

Valeria Mazza llegó en compañía de su marido, Alejandro Gravier y sus hijos, Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína. El clan no tardó en desfilar por las playas esteñas donde la modelo dio cátedra de estilo.

valeria mazza 1.jpg

A sus 49 años, Valeria Mazza presumió su tonificada figura en una micro-bikini estampada súper boho chic. Siguiendo la tendencia, complementó el look con una capellina y gafas.

Además, la familia Gravier llamó la atención por tener entre sus elegantes invitados al príncipe Dushan de Yohoslavia, quien disfrutó de la playa como una más.