Video: Lizy Tagliani y su novio satirizaron una famosa escena de Titanic

La escena de la muerte de Jack en Titanic fue una de las más criticadas por el público, básicamente porque muchos interpretaron que en la puerta que flotaba Rose también podría haber estado Jack y salvarse los dos.

20 años después Cameron explicó que la muerte de Jack fue una decisión artística y no física, sobre si en la puerta cabían los dos o podían ser resistidos por la misma sin hundirse.

TITANIC -JACK DIES

Finalmente Lizy y Leo hicieron una segunda toma de la parodia y les salió un poco mejor (aunque ni parecida a la de Titanic). Sin embargo, tuvo un poco más de humor: una vez que Leo se hunde, Lizy comienza inmediatamente a rehacer su vida mirando al improvisado camarógrafo y diciéndole: "hola gordo, ¿estás solo?

El noviazgo de Lizy Tagliani y Leo Alturria

Lizy Tagliani contó hace un tiempo en el programa de Susana Giménez que la aparición de Leo Alturria le pareció un tanto interesada u oportunista, según le decían algunos allegados.

Sin embargo, con el tiempo, el joven rugbier tucumano supo ganarse el corazón de la conductora televisiva. Así, poco a poco, la pareja se ha ido consolidando hasta el día de hoy.

Lizy contó que al principio, cuando él la invitaba a los partidos de rugby, no quería ir: "yo le decía que lo iban a cargar en el vestuario, me imaginaba que me iban a rechazar, pero todos eran fantasmas míos, siempre me trataron bien", contó la artista en esa oportunidad.

También reconoció el mismo nerviosismo cuando tuvo que conocer a la familia de Leo: "y, si las tengo todas: soy travesti, mucho más grande de edad que él... no soy Sofía Zámolo" dijo sarcásticamente.

Es que el humor frontal de Tagliani ha logrado que sea querida no solo por los compañeros de equipo de Leo y su familia, sino también por una gran cantidad de gente que los sigue en las redes sociales.