Valentina Cervantes acusada de "robarle" los looks a Wanda Nara

wanda cartera bvalu cervantes ¿Wanda Nara la inspiradora de los looks de Valu Cervantes?.

Wanda Nara es fanática de los atuendos deportivos con toques chics, combinándolos con carteras de las marcas más exclusivas. La fórmula de la ex de Mauro Icardi se ha convertido en una de las favoritas de Valentina Cervantes, presumiendo modelos Birkin, Chanel, entre otros.

valu cartera wanda Valu Cervantes señalada por "copiarle" los looks a Wanda Nara.

Valentina Cervantes sin filtro sobre Wanda Nara

Valentina Cervantes tomó la decisión de terminar con su participación en el programa para regresar con su marido y sus hijos a Inglaterra.

Tras su desedida, Valu habló con Verónica Lozano y dio detalles explosivos sobre su relación con Wanda Nara. “Creo que después, viendo los tapes, como que hay roces, pero creo que tenemos dos personalidades totalmente opuestas y capaz, eso es lo que genera... Pero yo no tengo ningún problema con ella”, aseguró Cervantes. “La respeto como es, pero somos el yin y el yang. Porque ella capaz me decía algo, yo soy más tranquila, más relajada", dijo sobre sus diferencias con Wanda.

Además, Valentina se refirió a los comportamientos de Wanda Nara en las grabaciones. “Pasa y tira cada pregunta que te querés matar en ese momento. Porque aparte viene cuando faltan cinco minutos… querés terminar el plato”, recordó.

Qué pasó entre Wanda Nara y Valu Cervantes

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre destapó la mala relación que tienen Wanda Nara y Valu Cervantes por un polémico accionar de Wanda.

La conductora aseguró que Wanda Nara le mandó un mensaje a Enzo Fernández y Valu Cervantes no dudó en contárselo a todas sus amigas y mujeres de otros futbolistas.

"Alguna la debe haber cagado, es lógico. Valu dijo: 'Wanda le escribió a Enzo'. Le escribió cuando el pibe paseaba por el barrio, estaban en el mismo country haciendo el veranito”, arrancó Yanina.

wanda milanesa valu cervantes La feroz interna entre Wanda Nara y Valu Cervantes.

“Le dijo: 'Te vi pasar por el barrio, escribime si querés’. Se la tiró, por ahí el pibe pica, le contesta, le va y se mete, hay jugadores que te contestan", siguió especificando el contenido del mensaje que desató el escándalo.