Unfollow masivo: la medida desesperada que tomó Emilia Mernes

“Acá hay mucho ego. Le están entrando bots. Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir”, agregaron sobre el peor momento de Emilia Mernes en las redes.

Qué pasó entre Emilia Mernes y Antonela Roccuzzo

En medio de todo esto salió a la luz la actitud de "Tatiana" que habría tenido Emilia Mernes con un jugador de la Selección según revelaron en Lape Social Club.

"A Emilia la dejaron de seguir: María Becerra y Tini, por ende, los fanáticos de ambas. Antonela Roccuzzo y también Valu Cervantes. Pero, ¿qué pasa? Cuando las mujeres de los jugadores te dejan de seguir no es que ellas van a decir 'Ay, somos amigas de Tini y la dejamos de seguir'. No es así. Ya estuve averiguando y habría habido un acercamiento de Emilia con alguien de la Selección", contó Paula Varela.

emilia fiesta seleccion Polémica actitud de Emilia Mernes en la fiesta de la Selección.

"Tengo el nombre, pero no lo voy a decir porque es una persona casada. De hecho, casi todos los jugadores de la Selección están casados", siguió sobre el escándalo que enfureció a las esposas de los jugadores.