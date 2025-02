¡Una fortuna! Cuánto pagará Jorge Rial para que no desalojen a Morena Rial.

Como si no fuere suficiente los vecinos no estarían contentos con la presencia de Morena Rial en el edificio."La relación de los vecinos con las hijas de Jorge no es la ideal, me dicen que son conflictivas, aunque no profundizan en los detalles”, cerró

¡Sorprendió! Morena Rial reveló de qué va a vivir tras su liberación

Morena Rial sigue revolucionando las redes sociales tras recuperar la libertad subiendo la apuesta con cada uno de sus posteos.

En esta oportunidad, Morena Rial se animó a contestar todas las preguntas de sus seguidores y habló de sus futuros proyectos y trabajos. "¿Vas a trabajar?", escribió un usuario a lo que Morena Rial respondió. "Se vienen nuevos proyectos. Y hay varias ofertas televisivas que estoy analizando", escribió.

morena rial trabajo.webp

Además, Morena Rial aprovechó para contestarle a los que la criticaron como madre. "Con mis hijos nadie. Pueden hablar lo que quieran pero nadie puede decirme mala madre porque me sacaría el corazón por cualquiera de mis hijos", arrancó la hija de Jorge Rial. Morena acompañó su mensaje con un video de una madre defendiendo a su hijo víctima de bullying. "Los que me conocen saben la clase de madre que soy", cerró la joven.