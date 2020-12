"No me retes siempre, Germán... A mi me retas mucho más que a otros siempre", le reclamó Sofía tras su crítica.

"No, pareces a (Rocío) Marengo", señaló lapidario el exigente jurado. "Naaaaa... ¡Marengo no! Te juro que estoy dando todo", le retrucó Pachano.

Días antes, Rodrigo Lussich reveló que también existiría un complot entre Sofía Pachano y los ayudantes gastronómicos del ciclo, y que también involucraría a El Polaco.

De acuerdo al panelista de Intrusos el objetivo es generar discordia entre los participantes y lograr que Sofía Pachano sea la nueva Samantha de Bake Off quien ganó el certamen de pastelería y tuvo que devolver su título y pedir disculpas luego de que trascendiera que no era una pastelera amateur.

"Quieren instalar que Sofía es profesional, que estudió gastronomía y que además es amiga de los ayudantes, y que por eso le salen perfectos los platos”, concluyó contundente Lussich.

Además mostró fotos de dos de los ayudantes gastronómicos que asesorarían a los participantes gala tras gala y lanzó el bombazo: "Los competidores de Sofía Pachano y El Polaco echan a correr la versión de que como son amigos de Sofía le adelantan los platos que les va a tocar preparar, generando una interna caliente entre los compañeros”, agregó.