La foto de Nati Jota y sus hermanas que enloqueció a los fans: "Están más buenas que cobrar el sueldo"

"Cuando caigo en estos lugares me re esfuerzo para que parezca que estoy re acostumbrada a tomar champagne en un jacuzzi pero mamá, mirá estoy tomando champagne en un jacuzzi", publicó Nati junto a dos imágenes en las que se la ve posando muy sensual para la cámara y mostrando sus curvas.

Nati redobló la apuesta y se sumó a la tendencia favorita de famosas como Romina Malaspina, Cande Tinelli y Tini, entre otras figuras. Con un look de entrecasa muy particular la ex de Bruno Siri mostró su underboob y causó furor en las redes.

"De cuando me enfermé en Valparaíso y me ponía toalla congelada en la cabeza", escribió divertida junto a la postal en la que se la ve luciendo su figura con una remera corta, culotte y toalla en la cabeza.

Ya de vuelta en el país, Nati publicó una imagen junto a sus hermanas Cami y Luli Jota y realizó una profunda reflexión. "Hermanitas @cami.jota @lulijota. Compartiendo con ellas un lugar que amo y que se van a cumplir 3 años que entreno ininterrumpidamente. Se me juntaron 3 amores ah re exagerada pero sí. Y ahora que me voy a la costa me llevo a mis hermanas conmigo y a Bigg en la app!! Cerrando el año más que feliz. Gracias x el aguante siempre", escribió emocionada.

La imagen enloqueció a los followers que no dudaron en poner likes y dejar comentarios halagando la belleza de las hermanas Jota. "Están más buenas que sueldo sin trabajar", "Diosas", "divinas", fueron algunos de los mensajes que escribieron los fans.