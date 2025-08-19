Inicio Farándula China Suárez
Se la jugó

¡Tremendo! Se viraliza video de la China Suárez mostrando las habilidades manuales de Mauro Icardi

El video íntimo de la China Suárez y Mauro Icardi que reventó las redes sociales y se llenó de comentarios. Todos los detalles

Por UNO
Se viraliza video de la China Suárez mostrando las habilidades manuales de Mauro Icardi

Se viraliza video de la China Suárez mostrando las habilidades manuales de Mauro Icardi

¡Tremendo! Se viraliza video de la China Suárez mostrando las habilidades manuales de Mauro Icardi

Mientras siguen las repercusiones por el exitoso regreso de Mauro Icardi a las canchas del Galatasaray, China Suárez volvió a confirmar su amor y admiración por el futbolista.

Una vez más, la China Suárez usó sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores las cualidades de Mauro Icardi que la enamoran, dejando ver parte de su vida íntima en Turquía.

La China Suárez presumió una faceta desconocida de Mauro Icardi grabándolo haciendo diferentes tareas domésticas de la casa, como arreglar electrodomésticos, pintar, colgar cuadros, entre otras cosas.

CHINA SUAREZ MAURO ICARDI VIDEO
Se viraliza video de la China Suárez mostrando las habilidades manuales de Mauro Icardi.

Se viraliza video de la China Suárez mostrando las habilidades manuales de Mauro Icardi.

"Hombre que resuelve vale por 1000", escribió la China Suárez más enamorada que nunca. Además días antes fue la primera en celebrar el gol de Icardi en su vuelta a las canchas con un filoso posteo apuntando a los haters.

china suarez gol icardi

Desde su mansión, la China Suárez deslumbró en bikini colaless y piercing XL

China Suárez sigue explotando las redes sociales mostrando postales de su lujosa vida en Turquía, ahora sin la compañía de sus hijos que regresaron a la Argentina.

Desde que llegó a Estambul, la China Suárez no ha parado de subir la temperatura con posados en trajes de baño cada vez más audaces y llamativos.

En esta oportunidad, la China Suárez dejó ver parte del imapctante jardín y pisicina de la nueva mansión a la que se mudó con Mauro Icardi aunque fue su lomazo el que se robó las miradas.

china suarez bikini xs

La China Suárez presumió su figura con una microbikini bicolor de bombacha colaless y fue por más luciendo un piercing de strass XL en su ombligo.

La primera noche de la China Suárez sin sus hijos en Turquía: "Prendemos ..."

Rufina, Amancio y Vicuña viajaron al país sin la compañía de la China Suárez que se quedó junto a Mauro Icardi en Turquía. Desde allí, mostró cómo fue su primera noche solos.

Feliz con su presente, la China Suárez fotografió a Mauro Icardi disfrutando de la piscina de su mansión bajo la luz de la luna llena y habló de lo sucedido en las últimas horas.

china suarez noche apasionada turquia

“Van llegando los muebles que elegimos, recorremos buscando lo que necesitamos, prendemos velitas, nos abrazamos y agradecemos. Te amo", escribió la China en su posteo.

Temas relacionados:

Te puede interesar