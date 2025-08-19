¡Tremendo! Se viraliza video de la China Suárez mostrando las habilidades manuales de Mauro Icardi

CHINA SUAREZ MAURO ICARDI VIDEO Se viraliza video de la China Suárez mostrando las habilidades manuales de Mauro Icardi.

"Hombre que resuelve vale por 1000", escribió la China Suárez más enamorada que nunca. Además días antes fue la primera en celebrar el gol de Icardi en su vuelta a las canchas con un filoso posteo apuntando a los haters.

china suarez gol icardi

Desde su mansión, la China Suárez deslumbró en bikini colaless y piercing XL

China Suárez sigue explotando las redes sociales mostrando postales de su lujosa vida en Turquía, ahora sin la compañía de sus hijos que regresaron a la Argentina.

Desde que llegó a Estambul, la China Suárez no ha parado de subir la temperatura con posados en trajes de baño cada vez más audaces y llamativos.

En esta oportunidad, la China Suárez dejó ver parte del imapctante jardín y pisicina de la nueva mansión a la que se mudó con Mauro Icardi aunque fue su lomazo el que se robó las miradas.

china suarez bikini xs

La China Suárez presumió su figura con una microbikini bicolor de bombacha colaless y fue por más luciendo un piercing de strass XL en su ombligo.

La primera noche de la China Suárez sin sus hijos en Turquía: "Prendemos ..."

Rufina, Amancio y Vicuña viajaron al país sin la compañía de la China Suárez que se quedó junto a Mauro Icardi en Turquía. Desde allí, mostró cómo fue su primera noche solos.

Feliz con su presente, la China Suárez fotografió a Mauro Icardi disfrutando de la piscina de su mansión bajo la luz de la luna llena y habló de lo sucedido en las últimas horas.

china suarez noche apasionada turquia

“Van llegando los muebles que elegimos, recorremos buscando lo que necesitamos, prendemos velitas, nos abrazamos y agradecemos. Te amo", escribió la China en su posteo.