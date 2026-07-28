¡Tremendo! Qué dijo Yuyito González cuando le preguntaron por Javier Milei y Fátima Florez

Yuyito González sin filtros tras la reconciliación de Javier Milei y Fátima Florez.

"Yo respeto al presidente y no me fijo en su vida privada. Los quiero a mis colegas pero tengo límites", cerró cuando le preguntaron por la comentada presencia de Fátima Flórez en Perú.

El explosivo show de Javier Milei junto a Fátima Florez en Mar del Plata

Meses antes, Javier Milei asistió al espectáculo de Fátima Florez en Mar del Plata y llegó acompañado de su hermana, Karina Milei y algunos funcionarios del gabinete, como Sandra Pettovello.

Los asistentes al teatro Roxy, aprovecharon para tomarle fotos a Milei, quien había confirmado su participación en el evento de su ex pareja.

Milei cantó junto Florez, con quien tuvo un noviazgo hasta que llegó a la presidencia. Ella admitió que se habían estado preparando para el show y que él mismo había elegido la canción.

Javier Milei y la humorista Fátima Florez en el espectáculo que brindaron en Mar del Plata.

Ya en el escenario, ella lució un body color rosa con flecos y botas altas con brillos. Mientras que él, fiel a su estilo, lució un pantalón y una chaqueta, todo en negro.