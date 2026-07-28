Amalia Yuyito González rompió el silencio luego de que en LAM Ángel de Brito confirmara la reconciliación de Javier Milei y Fátima Florez. "Se vieron varios fines de semana en la quinta de Olivos", lanzó el conductor, "Ella está feliz", siguió.
¡Tremendo! Qué dijo Yuyito González cuando le preguntaron por Javier Milei y Fátima Florez
La contundente reacción de Yuyito Gonzalez tras la reconciliación de Fátima Florez y Javier Milei. Los detalles
El presidente Javier Milei y la humorista Fátima Flórez se dieron una nueva oportunidad tras su primer noviazgo que comenzó a mediados de 2023 y finalizó en abril de 2024 cuando Milei inició su romance con Yuyito González.
En su programa de Net TV, la conductora hizo un descargo para los periodistas informando su decisión de no querer dar declaraciones sobre Javier Milei y Fátima Florez. "No voy a hablar de la vida privada de Milei, no me busquen más, no me interesa involucrarme en ese tema, tengo límites en mi vida", arrancó Yuyito.
"Yo respeto al presidente y no me fijo en su vida privada. Los quiero a mis colegas pero tengo límites", cerró cuando le preguntaron por la comentada presencia de Fátima Flórez en Perú.
El explosivo show de Javier Milei junto a Fátima Florez en Mar del Plata
Meses antes, Javier Milei asistió al espectáculo de Fátima Florez en Mar del Plata y llegó acompañado de su hermana, Karina Milei y algunos funcionarios del gabinete, como Sandra Pettovello.
Los asistentes al teatro Roxy, aprovecharon para tomarle fotos a Milei, quien había confirmado su participación en el evento de su ex pareja.
Milei cantó junto Florez, con quien tuvo un noviazgo hasta que llegó a la presidencia. Ella admitió que se habían estado preparando para el show y que él mismo había elegido la canción.
Ya en el escenario, ella lució un body color rosa con flecos y botas altas con brillos. Mientras que él, fiel a su estilo, lució un pantalón y una chaqueta, todo en negro.
En pocas palabras
- Yuyito González: Se negó a dar declaraciones sobre la reconciliación de Javier Milei y Fátima Florez, afirmando que tiene límites.
- Reconciliación Milei-Florez: Se confirmó la nueva oportunidad de la pareja tras su anterior noviazgo y el breve romance de Milei con Yuyito González.
- Performance en Mar del Plata: Javier Milei participó en el show de Fátima Florez, cantando juntos en el teatro Roxy meses atrás.