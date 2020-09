¡Tremendo! Las imágenes de Cande Tinelli rapándose a lo "Britney Spears"

La hija de Marcelo Tinelli incluso se puso en piercing ella misma demostrando que no le teme a nada a la hora de renovar su imagen y causar sensación.

En esta oportunidad Cande volvió a mostrarse muy segura de sí misma, y mostró en sus stories cómo se rapó ella misma la mitad de la cabeza con una maquinita casera.

https://static3.primiciasya.com/images/2020/9/30/2YZY39ZU6-700x000.jpeg

“Bebes, me importa CERO lo que dicen. Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana me hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias”, aclaró Cande por Instagram ante la lluvia de comentarios criticándola por su apariencia.

Lelé colocó un sticker de Britney Spears en el momento que ella también se rapó, allá por el año 2007.

https://static3.primiciasya.com/images/2020/9/30/wr2qshdbB-700x000.jpeg

¡Imparable!