¡Tremendo! Graciela Alfano le tiró con todo a Cachete Sierra en vivo: "Estás muy fuerte"

Entonces, el actor le respondió: “Lo hicimos en Bombón Asesino y estamos pensando en hacerlo con algún tema”. Sin filtros, ella retrucó: “Cachete, ¡asesinanos!”.

Al escucharla, Maite Peñoñori acotó: “Acá la Alfano te está tiroteando”. Y Cinthia Fernández le preguntó a su compañera: “¿Te gusta? Porque a vos te gusta comer pibes”.

Graciela aseguró: “Sí, a mí me gusta. Para mí lo que está bueno, está bueno mientras sea mayor de edad. No sabía que tenía a Santa Teresa de Calcuta acá sentada. Estoy hablando con Cachete, no te metas”.

Mirando a cámara, le dijo a Sierra: “Cachete, a mí me gustás, estás muy fuerte. Te lo digo así. Me gusta. Tendrías que ir con esas remeras transparentes, tipo media”.