¡Tremendo! El escándalo de Julieta Poggio en Villa Carlos Paz: peleas, llantos y más.

Fue el mismo Roberto Vernucci quien habló en Gossip y disparó contra Julieta Poggio a quien acusó de no querer desfilar según lo estipulado previamente y de maltratar a trabajadores del evento.

“No me paso ni con el Puma cuando vino a desfilar, hicimos un acuerdo pero no fue correcto lo de ‘si no me pagás no subo’, el desfile se demoró 20’ porque la señora no tenía la plata en mano", dijo Vernucci quien agregó que tuvo que pagarle una cuantiosa suma en dólares minutos antes de que saliera a la pasarela.