¡Tremendo! ¿Agustín Bernasconi ninguneó a Wanda Nara?

"Les mando un abrazo. Perdón, pero no me gusta", cerró el cantante que sería la flamante conquista de Wanda Nara luego de separarse de L-Gante durante el fin de semana de Pascuas.

El romance de Wanda Nara y Agustín Bernasconi

En BONDI, fue Santiago Riva Roy quien largó el bombazo asegurando que Wanda Nara tuvo un affaire con Agustín Bernasconi, cantante de MYA.

"Wanda y L-Gante atravesaron por una breve separación, ahí ella tuvo un romance con Agustín Bernasconi", afirmó el notero de LAM.

“Esta persona, traición de primera línea, me dice ‘no me mandes al frente”. Al parecer, hay chats comprometedores entre Wanda Nara y Agustín. “Esta persona me dice ‘yo vi los mensajes de Wanda con él’ y estaba en todo su derecho porque estaba separada y L-Gante estaba en modo sin vergüenza en Mar del Plata, ningún reclamo”, cerró.

Wanda Nara le presentó su novio a sus hijas

Ahora, Ángel de Brito fue por más y dio más detalles confirmando el romance y revelando cómo fue la visita de Agustín Bernasconi al Chateau de Wanda Nara.

"Fue al Chateau del Libertador. Las hijas de Wanda Nara lo saludaron y ella lo saludó de otra manera" dijo picante el conductor quien luego agregó. "Creo que lo hace para molestar a Icardi".

Tremenda reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron si volvería con Mauro Icardi

Wanda Nara no se guardó nada ante las cámaras de LAM confirmando también ella su separación definitiva de L-Gante y hablando sobre su futuro amoroso.

"Decís ‘no vuelvo nunca más’ con Mauro Icardi" preguntó el periodista de LAM a lo que Wanda Nara respondió sin tapujos causando toda una ola de reacciones con su respuesta.

"No, nunca más, nunca se sabe. Mirá, el papá de Mauro, Juan, estuvo creo que 17 años con una mujer y después volvió con su primera mujer. Entonces, nunca se sabe en la vida. Nunca hay que decir nunca. A mí me costó mucho tomar esta decisión y me trajo muchas consecuencias que sabía que iban a pasar. Hoy, la verdad que yo estoy muy feliz, mis hijos están bien, están estables y están muy contentos viviendo en el país", dijo dejando las puertas abiertas a una reconciliación.