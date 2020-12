Tremenda respuesta de Cinthia Fernández a Alex Caniggia: "Bastante cagón"

Cinthia le respondió con contundencia y sosteniendo que la situación llegará a la Justicia: "Mamó todo eso, está copiando a la madre. A mí no me causa gracia. Me dijo ‘villera’, me dijo ‘cornuda’, me dijo ‘enana de mierda’. Entonces, esto va a ir directo a la Justicia, porque un pibe así, que no tiene límites, hay que ponerlo en la Justicia. De esto la saco a Charlotte, que me eliminó en buena ley. La gente la adora, me cagué de risa con ella y me cae bien, pero estoy criticando al hermano y hay que ponerle límites a este maleducado".

"Qué caliente se quedó la enana. Es hermoso que te elimine mi hermana. Ya sé lo que podés hacer mañana, comprá pochoclos y poné el 13 para ver quién gana" volvió a leer Ángel.

Enojadísima, Cintia Fernández arremetió recordando una reprochable actitud de Alex en el Cantando: "Yo al menos no renuncié, no dejé clavado a todo un equipo, no dejé sin laburo a mi compañera y no la humillé. No le da la cabeza, le falta algo, es la mononeurona". Y finalizó, picantísima: “Ah, y una cosa, cuando vino acá fue bastante cagón porque pidió que todas nosotras no preguntáramos. Así que si sos tan barat, poronga y el puto amo, bancate ir a un programa y que todas nosotras te podamos entrevistar".