tini argentina polonia.webp Tini Stoessel llegó al estadio y sorprendió con la camiseta que eligió para el partido contra Polonia.

Ahora, Tini se encontró con Rodrigo de Paul y publicó una foto del emotivo momento en su cuenta de Instaram.

En la postal se puede ver a la pareja de lo más cariñosa. "Vamos mi vida", escribió Tini mientras que Rodrigo de Paul comentó "recargando energía".

tini rodrigo de paul qatar.jpg La foto de Tini y Rodrigo de Paul a los besos en Qatar.

Tini Stoessel en el partido contra México

Señalada como responsable de la baja producción de su novio, Tini Stoessel llegó este sábado al estadio Lusail para alentar a la Selección Argentina y a Rodrigo De Paul en el partido clave ante México por el Grupo C del Mundial Qatar 2022.

La cantante, acompañado de un grupo en el que estaba su padre, Alejandro Stoessel y su hermano Francisco, y los hinchas argentinos que la identificaron no tardaron en pedirle fotos y saludarla con afecto.

tini 1.jpg

Tini y De Paul confirmaron su romance este año y eso generó más de una crítica a ambos, por la separación del futbolista y sobre todo por entender que afectaría su rendimiento, algo que lamentablemente fue ratificado en el debut ante Arabia Saudita.

Rodrigo De Paul jugó ante Arabia Saudita uno de sus partidos más flojos en la Selección Argentina y tanto él como su novia fueron tendencia en las redes sociales.

https://twitter.com/canaldeportv/status/1596566289803509760 @TiniStoessel presente en el Estadio Lusail para alentar a la Selección pic.twitter.com/zNRKYY1ua3 — DEPORTV (@canaldeportv) November 26, 2022

Tini llegó a Qatar en la previa del partido con México

La cantante Tini Stoessel vive a pleno el Mundial Qatar 2022 desde que llegó este sábado al país asiático, para hacerle el aguante a la Selección argentina.

Si bien la consagrada artista prefirió no postear nada en sus redes sociales, su llegada no pasó desapercibida y muchos fanáticos la recibieron en Doha y no tardaron en pedirle fotos y saludos.

tini-stoessel.jpg

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Los rumores de una relación entre Tini y De Paul comenzaron en octubre del 2021 cuando la joven artista y el futbolista campeón de la Copa América comenzaron a seguirse en las redes sociales.

depaul 1.jpg Rodrigo De Paul en pleno partido ante México

Desde el verano comenzaron a aparecer imágenes de ambos juntos en Madrid, donde reside De Paul, y noticias de la separación de él y su ex pareja Camila Homs.