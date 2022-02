¡Tremenda! La explosiva foto que Ester Expósito le dedicó a Nico Furtado por su cumpleaños

En esta oportunidad, ha sido la actriz de Elite la que ha revolucionado las redes sociales con la romántica foto que publicó para saludarlo por su cumpleaños.

En la postal se puede ver a Furtado sonriente, a punto de soplar las velitas y acompañado por Ester y su mascota.

ester nico cumple.webp

El saludo de Nico Furtado a Ester Expósito

Semanas atrás, fue Nico quien saludó a Ester por su natalicio.

Si bien días antes Nico Furtado no quiso dar mucho detalles sobre su romance, ahora no tuvo reparos al compartir una foto junto a Ester Expósito.

"Feliz en tu día", escribió Nico junto a una fotogragía de la pareja en la playa.

nico ester 3.jpg

¿Nico Furtado ninguneó a la China Suárez?

Hace algunos días, el protagonista de El Marginal dio una entrevista a La Nación y se refirió por primera vez a los rumores sobre su breve romance con la China Suárez.

"El 2021 para vos venía tranquilo hasta que tu nombre apareció implicado en el escándalo del año. Después te fuiste a España y blanqueaste una relación. ¿Cómo te llevas con la fama?", le preguntaron.

"En su justa medida le doy su lugar, su espacio. Y listo. No le doy mucha trascendencia o trato de que no sea algo tan importante tampoco. Es algo que viene con lo otro, que es lo que yo hago. Es así y chau. Te guste o no, es una consecuencia de mi trabajo. Así que nada, no es ni más ni menos que eso", cerró contundente sin querer más detalles de su relación con la China Suárez.