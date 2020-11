Tremenda advertencia del jurado de Masterchef Celebrity a Leticia Siciliani

Leticia Siciliani y su respuesta ante el faltazo a Masterchef Celebrity

“El otro día tuvo unos problemitas y no pudo estar. Hoy viene a defender su título”, la presentó Del Moro.

Sin embargo, Damián Betular se mostró muy frío, le habló en nombre de todo el jurado y le aclaró: “Bienvenida nuevamente a la competencia. La semana pasada estuviste ausente, por lo cual no estuviste en la última gala de eliminación. Eso te pone en ventaja al lado de tus compañeros. Por eso, hoy vas a tener que tener el mejor plato, no uno de los mejores, si no el mejor plato, porque si no eso te lleva directamente al jueves de última chance”.

El chef agregó: “Y lo mismo el jueves. Si el jueves no tenés el mejor plato vas directo a la gala de eliminación. Así que esta semana tenés que ser todos los días la mejor. ¿Está claro?”

Tras escucharlo, Leticia aseguró en las entrevistas posteriores: “Ya veía que eran demasiado amorosos conmigo, que me extrañaron, que me quieren, que soy alegría, que no sé qué… Y si no soy la mejor voy directo el jueves. Es obvio que no voy a ser la mejor… ¿Cómo voy a hacer…? No sé.”.