Thalía deslumbró con su figura a los 54 años desde su mansión en Miami

La moldería, de corpiño triangular tradicional y una bombacha de corte cavado, destaca por sus breteles finos y tiritas de color rojo que generan un marcado contraste cromático. Con cada una de las imágenes que formaron parte de la publicación, la estrella de la música confirmó que estuvo al cuidado de cada detalle de su estilismo.

El look de verano sumó una manta estampada que hacía juego con el traje de baño y unos anteojos de sol grandes con formato aviador. Sin embargo, la gran pieza protagonista del atuendo fue un exclusivo y ostentoso collar de platino con incrustaciones de diamante Canary, reconocidos internacionalmente por su característico y brillante tono amarillo canario. Esta lujosa joya forma parte de la colección cápsula que la artista diseñó en colaboración con la prestigiosa firma Anna Zuckerman.

Estilo veraniego y su elogiada "eterna juventud"

El look se completó con un maquillaje glam que incluyó máscara de pestañas, un delineado preciso, técnicas de contorno, rubor y un tinte para labios en rojo suave. En tanto, el cabello lo llevó recogido en una cola de caballo alta y tirante que aportó elegancia y frescura para la jornada soleada. “Bikini, piel morena, sol, y joyería de mi colección Thalia Sodi & Anna Zuckerman. Las vibras perfectas de verano”, escribió la cantante, quien en abril de este año lanzó su decimoséptimo álbum de estudio titulado Todo suena mejor en cumbia.

La repercusión de la publicación fue inmediata: en menos de 24 horas superó la barrera de los 130 mil "me gusta". La sección de comentarios se inundó de halagos de sus fanáticos que repetían palabras como “Hermosa”, “Qué belleza” y “Reina”. Asimismo, muchísimos usuarios hicieron hincapié en la espléndida figura y la apariencia de la cantante, destacando frases como “Thalía y su eterna juventud”, “La emperatriz de la belleza” y “Sigue con su cinturita”, celebrando la vigencia de la estrella mexicana.